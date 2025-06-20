夏寶龍在港會見愛國愛港團體及高校代表

中評社北京6月20日電／據大公報報導，6月19日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在香港進行考察調研。當日上午，夏寶龍在政府總部與愛國愛港團體代表座談。下午，夏寶龍在政府總部與香港主要高校代表座談，之後考察啟德體育園。