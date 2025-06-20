大手客湧現　實力資金加快入樓市

中評社香港6月20日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，本港地產發展商最近推盤時，市場上都錄得大手買家掃貨，反映實力資金進場的步伐正加快。雖然拆息回落是一個誘因，背後其實也有多項利好因素同時推動。



首先，特區政府去年全面撤辣，非本地客毋須再繳交額外印花稅，入市成本大減；而現時部分樓盤售價更低於建築成本，令不少原本觀望或等待出手的買家覺得是入市好時機。



其次，近期按息跌穿2厘，相比月前封頂息3.5厘，減幅逾1厘，令供樓壓力大為減輕。市民開始發現“供樓可能平過租樓”，入市意欲自然上升。同時，中美關係趨穩，整體經濟氣氛改善，投資者信心亦逐步回升，認為樓價已接近底部，是時候出手“執平貨”，特別是實力買家，更樂於趁低位吸納優質單位作長線部署。根據中原地產成交數據顯示，今年新盤平均售價跌至約850萬元，較去年逾1200萬元低近三成。



今次樓市轉旺，不少成交個案吸引實力雄厚的本地老牌家族或背景深厚的投資者入市，所謂“Old Money”，帶動大額成交轉旺。所謂行動最實際，近期新盤市場大手掃貨個案及大額成交可謂不絕於耳，甚至出現“一客四食”、“一客六食”等超大手豪客，反映這批傳統資金對香港樓市仍具信心，認為現水平屬吸納良機。

