“醜萌美學”何以撬動全球市場

圖為泡泡瑪特LABUBU。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月20日電／據人民日報報導，一只來自中國，長相頗為怪異、性格有點叛逆的潮玩精靈，就這樣一步步擄獲全世界年輕人的“芳心”。有人為它徹夜排隊，有人為它一擲千金，誕生10年之久的LABUBU，一夜之間從潮玩網紅躍升為頂流IP，在創造巨大商業價值的同時，其代表的設計風向也引發人們對新世代流行文化的關注。



LABUBU，原型是一只北歐森林精靈，長著尖牙、異色瞳，身體比例扭曲，多數人第一眼看到它都會疑惑：“這小家夥怎麼長得這麼怪”，忍不住多看幾眼後又不免覺得，“倒是怪得有點可愛”，這種不同於傳統審美的形象設計，走的正是年輕人喜愛的“醜萌風”路線。



“醜萌”一詞常見諸網絡，指的是一種既可愛又有些醜的風格。近年來，一些外形不太符合傳統審美，長相奇特但又莫名可愛的玩偶、文創產品等，以其獨特的魅力受到年輕人的喜愛，讓“醜萌”這一概念逐漸從小眾圈層文化流行開來。



2022年，甘肅省博物館文創“綠馬”系列玩偶火爆出圈，玩偶以文物“銅奔馬”為靈感，抓取奔馬歪頭“撒歡”的表情，融入飛鳥“驚顧”的想象力，打造出醜萌可愛的造型，讓許多年輕人愛不釋手。2023年，一個通體碧綠、瞪大眼睛、張著大嘴的青蛙勺子在網絡走紅，年輕人被它的醜萌戳中，紛紛討論、轉發、下單。2025年，在各地蛇年吉祥物的比拼中，廣州的“愛心眼蛇”、昆明南屏步行街的“蛇寶寶”，均因醜萌造型脫穎而出，成為年輕人拍照打卡的網紅景點。



在互聯網上，“醜萌”正在成為聯結年輕人的社交紐帶。任何網友都可以投稿參賽的“淘寶醜東西大賽”已舉辦了4屆，豆瓣“醜東西保護協會”小組擁有24.5萬名成員，小紅書僅“醜東西”和“醜東西大賽”兩個話題就有6000多萬次瀏覽……