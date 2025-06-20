H按低至1.84厘　供樓負擔月減兩成

一個月香港銀行同業拆息（大公報） 中評社香港6月20日電／大公報報導，美國聯儲局維持息口不變，聯邦基金利率目標區間在4.25厘至4.5厘，本港三間發鈔行亦維持最優惠利率不變。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨表示，近期新股市場氣氛熾熱，熱錢持續湧入本港，市場對港元需求顯著增加，一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）亦大幅回落，昨日報0.54厘，連續23個工作日（約一個月時間）維持1厘以下水平。即使香港銀行未有調整最優惠利率，現時HIBOR已跌穿1厘，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。



以昨日一個月HIBOR報0.54厘，以普遍H按計劃“H＋1.3厘”計算，H按實際按息報1.84厘，較封頂息率3.5厘大幅減少1.66厘。假設500萬元貸款額，年期30年，如以H按按息1.84厘計算，每月供款為18083元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22452元，每月供款可減少4369元或19.5%。



料美年內減息 港或同步調低



曹德明表示，若果市場對港元需求持續，銀行體系總結餘維持在千億港元以上，HIBOR短期內亦有機會下試0.5厘或以下水平。另外，如美國於下半年減息，預料本港銀行會根據自身商業策略跟隨下調最優惠利率（P），屆時最優惠利率有機會於年底前降至加息周期前的水平。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港銀行去年提速下調最優惠利率累達0.625厘後，今年最優惠利率減幅尚餘0.25厘，今年美國將繼續減息而香港的最優惠利率將會進一步下調0.25厘後完成減息周期，屆時以最優惠利率按揭（P按）為基準之H按封頂息率將減至3.25厘，封頂息率下跌有利按揭申請人的入息水平要求降低，有利支持樓市。基於目前拆息已跌至H按息低於封頂息水平，H按實際息率視乎拆息上落走勢及幅度。

