多國政要說南博會為地區合作共贏提供新機遇

6月18日拍攝的第9屆中國—南亞博覽會舉辦地昆明滇池國際會展中心（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月20日電／據新華社報導，為期6天的第9屆中國—南亞博覽會19日在雲南昆明開幕。參加博覽會開幕式的多國政要在致辭中指出，在當前複雜的國際環境下，中國舉辦南博會等展會活動，為地區合作共贏、繁榮發展提供了新機遇，將有力促進區域國家經貿往來、造福各國民眾。



本屆南博會主題國斯里蘭卡貿易、商業、食品安全與合作發展部部長瓦桑塔·薩馬拉辛哈表示，南博會是促進中國與南亞各國交流合作的重要平台，通過這一平台，中國與南亞國家之間的聯繫愈加緊密。作為主題國，斯里蘭卡將充分利用這個機會，拓展與中國在貿易、投資、旅遊與文化等方面的交流與合作。



越南副總理陳紅河在致辭中表示，南博會是中國、南亞和東盟經濟體之間共享機遇，實現和諧、可持續和包容性共同發展的象徵。本屆南博會主題是“團結協作，共謀發展”，在當今世界面臨貿易保護主義“逆風”的背景下，這一主題具有特別重要的意義。



老撾副總理吉喬·凱坎皮吞表示，南博會為包括老撾在內的各國企業、經營者創造了在經貿投資、經營合作、市場聯通等領域交流合作的機會，也將進一步推動各國之間建立相互理解和相互信任的友好關係，助力政府及民營企業共同創造光明且可持續的未來。



緬甸副總理兼政府總理辦公室部長丁昂山說，對緬甸商界而言，南博會是難得的機遇，既能一站式採購各國特色產品，又能將緬甸產品直接銷往中國市場，更為緬甸與南亞、東盟國家開展合作開辟了新渠道。本屆南博會將發揮好推動緬中、中國與南亞以及東南亞之間貿易投資合作的重要平台作用，造福各國人民。



阿富汗臨時政府代理副總理阿卜杜勒·薩拉姆·哈納菲表示，近年來，南博會已成為本地區深化經貿合作、擴大投資、拓展經濟對話的重要平台，不僅有效推動了南亞區域夥伴關係建設，更顯著增強了各國間的經濟紐帶。