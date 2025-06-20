尹錫悅多次拒傳喚調查　警方考慮申請逮捕令

圖為韓國前總統尹錫悅。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月20日電／據央視新聞報導，韓國警方當地時間19日表示，前總統尹錫悅三次拒絕出席警方傳喚調查，警方正在與特別檢察官協商對其申請逮捕令事宜。



根據韓國相關法律，如果尹錫悅三次拒絕到案接受調查，警方可以對他採取緊急拘留措施，或者在未拘留的狀態下提請批捕等措施。