水利部對9省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應

中評社北京6月20日電／據新華社報導，為應對長江、淮河等流域新一輪降雨過程，水利部19日對江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、貴州等9省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。



據預報，受冷暖空氣共同影響，6月19日至21日，黃淮、江淮、江南北部西部、西南東部南部、華南西部及湖北等地將有大到暴雨，主雨區重叠度高，其中安徽中部、湖北東部南部、河南南部、湖南西北部、貴州東南部、重慶東南部等地部分地區將有大暴雨，局地可能有特大暴雨。



水利部相關負責人表示，長江、淮河等流域將迎來入汛以來最強降雨過程。受其影響，淮河上中游干支流，長江中下游幹流及支流烏江、清江、洞庭湖水系澧水、沅江，西江上游紅水河及支流柳江等主要河流將出現明顯漲水過程；皖南山區、湖北和河南交界大別山區，澧水、沅水流域，貴州南部、廣西西北部西江支流盤江、濛江流域等發生山洪災害可能性大。



針對可能出現的汛情，水利部通過及時啟動應急響應、加密滾動監測預警、科學實施水庫調度、加強堤防巡查防守、做好城市內澇防禦等舉措，派出3個工作組赴湖南、湖北、安徽協助指導暴雨洪水防禦工作，提前組織危險區群眾轉移避險，提前預洩騰庫做好攔洪削峰錯峰準備，加強超警、超保、薄弱、險工險段堤防巡查防守，全力保障人民群眾生命財產安全。