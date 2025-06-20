富權：民進黨當局“雙標”辦藍不辦綠？

中評社香港6月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：民進黨當局“雙標”辦藍不辦綠？以下為文章內容。



台灣地區“中選會”將於今日下午召開委員會議，核定“罷免案”查對結果和決定投票日期。其中在第三階段投票方面，可能是在七月十日到八月十九日之間。至於核定查對結果方面，則是對由各縣市選委會送交的查對結果進行最後確認，並宣布這些“罷免案”成立，依法進入第三階段投票。



此前，根據各縣市選委會公佈的對罷免“立委”的收件結果，是“三十一比零”亦即是由民進黨及其側翼團體發動的對中國國民黨“立委”的“大罷免”，共有三十一宗的第二階段連署，跨過“門檻”成功送件；而在由國民黨及其青年軍等進行“以罷制罷”反擊，罷免民進黨“立委”的第二階段連署，卻多是因為未能跨過“門檻”而放棄送件，或是已經收集到足夠的連署書，卻因罷團領銜人沒有出現在送件現場，而被選委會拒絕收件，因而吃了“零雞蛋”。



不過，今日“中選會”核定的民進黨針對國民黨“立委”的“罷免案”，卻不是原先“報捷”的三十一件，而是衹有二十六件。原來，“中選會”前日公佈，有五件在剔除不合格的連署書後，合格的連署書並未跨過“門檻”，因而著令各相關罷團必須在十天內補件，並以一次補交為限。

