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烏克蘭任命新陸軍司令
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2025-06-20 16:52:27
中評社北京6月20日電／據新華社報導，根據烏克蘭總統網站19日發布的消息，烏總統澤連斯基已任命根納季·沙波瓦洛夫為新陸軍司令。
該網站說，沙波瓦洛夫曾在位於德國威斯巴登的北約指揮部工作。據烏克蘭媒體報導，沙波瓦洛夫1978年出生，曾就讀於烏克蘭國防大學，並曾到美國陸軍戰爭學院進修。
沙波瓦洛夫接替的是本月1日辭職的米哈伊洛·德拉帕特。據報導，德拉帕特因烏克蘭一處軍事訓練場遭俄羅斯軍方襲擊一事而引咎辭職。
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