王滬寧出席兩岸融合發展示範區建設專題會

中評社北京6月20日電／據新華社報導，兩岸融合發展示範區建設專題推進會15日在福建廈門召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，高質量建設兩岸融合發展示範區。



王滬寧表示，深化兩岸融合發展意義重大、責任重大。要圍繞建設兩岸融合發展示範區目標任務，強化責任擔當，加強謀劃推進，推出更多創新性舉措和融合發展成果。要發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，加強政策和制度創新，致力於促進兩岸經濟文化交流合作。



王滬寧表示，要牢牢把握兩岸融合發展的著力重點，增強兩岸融合發展政策舉措的協同性。要聚力兩岸融合發展加強創新突破，優化涉台營商環境，加強對台胞台企的關心幫助，吸引更多台胞台企來大陸發展、參與中國式現代化進程。要尊重、關愛、造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，提升台灣同胞融入感和歸屬感，促進兩岸同胞心靈契合。要暢通台灣青年來大陸發展渠道，擴大兩岸青年共同朋友圈和事業圈。



中央台辦、國家發展改革委、福建省負責同志介紹了兩岸融合發展示範區建設進展情況。教育部、財政部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國家移民局負責同志作了發言。