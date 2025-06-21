陳麗麗答中評：王滬寧講話釋出五大信號

閩南師範大學院圓山學院院長陳麗麗（中評社資料圖） 中評社香港6月21日電（記者 段曉魯）6月15日，第十七屆海峽論壇大會在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。對此，閩南師範大學院圓山學院院長陳麗麗接受中評社記者採訪時表示，王滬寧主席的致辭釋放出五個重要信號：旗幟鮮明反“獨”反干涉；以最大誠意推進融合、爭取民心（尤其是青年）；將統一事業置於民族復興大局下推進；運用歷史與法理強化“一中”根基；展現祖國大陸堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠。



陳麗麗表示，在民進黨當局推出所謂“17項策略”、進一步限制兩岸交流合作並污名化海峽論壇、恐嚇阻撓台胞參與的背景下，約7000名台灣各界代表，包括政黨代表、行業領袖、社團負責人及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等領域嘉賓，無畏壓力、毅然參與論壇，前國民黨主席馬英九先生也首次率台灣青年出席。這充分表明，兩岸交流是民心所向、大勢所趨，任何阻撓都無法阻擋。民進黨當局的倒行逆施不得人心。兩岸同胞的血緣聯繫和共同利益終將突破政治障礙，推動兩岸關係和平發展。



陳麗麗表示，王滬寧主席在致辭中強調抗日戰爭勝利與世界反法西斯戰爭勝利80周年，特別是台灣光復80周年的重要意義，這是講話中極具分量的情感與歷史敘事。將台灣光復定位為“中華兒女的民族記憶和共同榮光”，詮釋了“中華民族共同體意識”的深刻意涵。



陳麗麗指出，王滬寧主席在在致辭中重申堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，既是對賴當局“阻融斷流脫中拒統”分裂行徑的再度嚴正警告，也是維護國家主權與台海和平穩定的戰略定力體現。首先，這一立場直擊賴清德當局“謀獨”本質。賴清德以“反中抗中”策略破壞兩岸交流基礎，企圖通過“修法限流”和“行政斷鏈”切斷兩岸聯結。王滬寧的明確表態劃清紅線，揭露“台獨”分裂危害，同時以民族大義凝聚反“獨”共識。



其次，強調“九二共識”是破解兩岸僵局的關鍵鑰匙。儘管賴清德企圖以“泛安全化”操作封堵大陸促融聲音，但兩岸經貿、文化、社會的深度捆綁已形成結構性優勢。大陸通過鞏固“一中”框架下的融合路徑，保持民間交流韌性，為和平統一積累動能。



最後，反對外部干涉彰顯戰略自信。面對美西方打“台灣牌”，大陸以實力為後盾，通過外交、軍事、經濟多維度控局，既震懾“台獨”分裂挑釁，也向國際社會表明維護核心利益的堅定決心。