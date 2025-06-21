首屆全球學術評價研討會在北京召開

首屆“全球學術評價研討會”6月20日在京召開（中評社 海涵攝） 中評社北京6月21日電（記者 海涵）首屆“全球學術評價研討會”6月20日在京召開。中國社會科學院原院長、學部委員王偉光出席開幕式並致辭。開幕式由中國社會科學評價研究院院長荊林波主持。



本次研討會以“創新與發展——開放科學視域下的學術評價”為主題，來自亞洲、歐洲、南美洲、非洲和大洋洲10個國家的知名專家，以及北京大學、中國人民大學、南京大學、武漢大學、中國科學院等國內一流高校和科研機構的知名學者，分別就開放科學視域下的學術評價、國家科研評價體系及學術期刊評價等主題發表演講。



談及開放科學視域下學術“全評價”體系的推廣和應用，南京大學教授葉繼元表示，開放科學理念正式提出已經10多年的歷史，其主要理念就是開放透明、數據包容，強調知識共享、透明、可重復、多元協作、社會參與和全球公平。而“全評價”的提出甚至比開放科學正式提出還要早，它強調多層次、多維度、全過程的含義，體現出我們的中國話語。



中國科學院文獻情報中心計量與評價部主任、研究員楊立英首先回顧了過去中國科研評價體系情況，她表示，雖然存在一些不容忽視的問題，但是在過去相當長的時間內，這樣的評價體系對一個科技發展中的國家也發揮了重要作用，表現在中國科研人員發表學術論文的影響力在快速進步，量化指標表現非常優秀。現在，我們的科研管理部門已經在高度關注並且聚焦目前學術共同體對於科研評價的一些非常突出的問題，改革的步伐在不斷加快，有很多相關政策出台，體現了國家層面上從管理部門對於科研評價體系改革的重視，以及對現實的回應。



大會提出了《全球學術評價北京倡議》。本次會議為推動全球學術評價體系的創新發展提供了多元視角和寶貴經驗，在全球學術評價體系發生重要轉型時刻發出了中國聲音、彰顯了中國智慧。



本次研討會由中國社會科學院中國社會科學評價研究院主辦，中國社會科學評價研究院公共政策評價研究室承辦。來自國內外高校、科研機構、智庫研究機構及學術期刊等相關單位的領導、專家、學者、從業人員等90餘人參加會議。

