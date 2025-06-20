廣西人大原副主任周家斌嚴重違紀違法被雙開

中評社北京6月20日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對廣西壯族自治區人大常委會原黨組成員、副主任，桂林市委原書記周家斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，周家斌喪失理想信念，背棄初心使命，妄議黨中央大政方針，搞投機鑽營，結交政治騙子；違反中央八項規定精神，公款旅遊，接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中任人唯親，利用職權為他人謀取利益，不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；違規收受禮品、禮金，搞權色交易；貪慾膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、職務提拔等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



周家斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周家斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、廣西壯族自治區第十二次黨代會代表、桂林市第六次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。