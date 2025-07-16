學者在京追憶中評創辦人郭偉峰先生

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）中國評論通訊社創社社長郭偉峰先生因病醫治無效，於5月29日在香港逝世，享年68歲。為緬懷郭偉鋒先生，以“追思與展望”為主題的北京涉台研究聯席會議第十一次研討會6月7日下午在北京聯合大學舉行。



北京市台辦主任霍光峰表示，偉峰社長身上展現的崇高精神風範和人性光輝，值得我們每一個人學習。首先，偉峰社長對事業無比忠誠。受汪道涵會長的委托，偉峰社長創辦《中國評論》雜誌之後，經過幾十年不懈奮鬥，形成了包括雜誌、出版社、通訊社、智庫等在內的智庫媒體集團。在這期間，偉峰社長遇到過許多困難，但他從來沒有動搖過理想信念，始終保持自己的初心，真正做到了用生命書寫忠誠，為兩岸交流與和平統一事業奉獻了自己的全部。第二，偉峰社長思想銳利，理論造詣高。偉峰社長對於和平統一、“一國兩制”等政策理論理解深刻準確，對於新聞輿論的規律掌握系統深入，具有自己獨到的見解。中評社的報導和文章體現了很高的理論水準，與偉峰社長注重思想引領有很大的關係。第三，偉峰社長有很高的專業素養。作為職業媒體人，偉峰社長倡導中評社高舉理性旗幟，中評社的報導注重思想、注重思辨、注重思考，沒有說教式的報導，做到了潤物無聲，促進心靈契合。第四，偉峰社長的君子風範值得我們學習。他愛憎分明，待人坦誠熱情，重情重義，提攜後輩，正能量滿滿，完全符合“正人君子”這四個字的涵義標準。“大業未竟身先去，風骨永留兩岸間”。偉峰社長的精神會一直伴隨我們，他的高尚品質我們也一定會學習、繼承和弘揚。



海峽兩岸關係協會副會長馬曉光表示，偉峰社長在生活中是一個待人寬厚、樂於助人的人，在事業上是一個睿智豁達、堅韌不拔的人，他是一個具有開拓能力的創業者，也是一個深具戰略格局的領導者。偉峰社長秉持對廣大台灣同胞的善意處理兩岸關係，在兩岸固有政治分歧依然存在、兩岸同胞幾十年來的隔閡依然存在的情況下，偉鋒社長能夠在堅持原則的基礎上求同存異、用善意持之以恒地促進兩岸同胞相互瞭解、心靈契合。用“兩岸一家親”的態度去對待台灣民眾、用“兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫”的態度去看待兩岸關係，中評社做到了，而這樣的態度也正是中央對台大政方針的精髓。可以說，在堅持貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略上，無論是在學術研究還是在新聞傳播方面，偉峰社長領導中評社做得很到位。偉峰社長還將中評社、中評網建設成了智庫型媒體，並打造了一個涉台學術研究陣地，且重視科技賦能，致力於大數據建設。偉峰社長投入到兩岸事業中並貫徹始終，再苦再難也未曾想過放棄，甘於奉獻，鞠躬盡瘁。我們在此紀念他，就要把他的精神遺產傳承下去，發揚光大。由衷希望中評同仁能夠堅守偉峰社長定下的風格基調，將偉峰社長留下的精神遺產發揚光大。

