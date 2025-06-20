默許縱容、火上澆油　以伊衝突背後的美國黑影

中評社北京6月20日電／以色列和伊朗之間衝突持續，已造成雙方大量人員傷亡。多國專家與媒體指出，美國長期以來對以色列的偏袒和縱容難辭其咎，美國只顧自身利益的中東政策給地區帶來持續的動蕩和災禍。



以美“深度綁定”



新華社報導，以色列一直把伊朗視為“眼中釘”，把遏制伊朗核計劃作為國家安全重中之重，其國內一直有所謂“先發制人”論調。對於以色列這次大規模襲擊伊朗，美國國家安全委員會中東和北非事務協調員佈雷特·麥格克承認，是美國政府長期以來、尤其是近些年對以色列在中東各種行為的“堅定支持”，給了以色列機會。



2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，美國不僅持續為以色列提供軍事援助，還多次為維護以方利益在聯合國就加沙停火決議草案行使否決權。在美國支持下，以色列對巴勒斯坦加沙地帶、黎巴嫩、敘利亞和伊朗展開了一系列軍事行動，不斷削弱伊朗及其主導的抗以聯盟的力量，也給相關國家民眾帶來苦難。美國前駐以色列大使丹·夏皮羅說，以方持續行動逐步“瓦解了”伊朗的地區盟友。



美國政府對伊朗進行極限施壓，要求伊朗放棄核計劃並與美談判。與此同時，美國多次對被美以視為抗以聯盟成員的也門胡塞武裝發起大規模空襲，並警告伊朗停止支持胡塞武裝。《華盛頓郵報》評論員大衞·伊格內修斯說，美國的支持幫助以色列在中東獲得優勢。



專家認為，美以雙方形成了一種“深度利益綁定”關係，這讓以色列可以獲得美國近乎無條件的支持，也讓以色列在決策時的顧慮越來越小。



美國是以色列最主要的傳統盟友，每年向以方提供數十億美元軍事援助。同時，猶太遊說集團是美國最強大的利益團體之一，極大影響著美國高層決策。英國廣播公司評論說，美以親密關係似乎已是“地緣政治基礎設施中永久且不可動搖的一部分”。

