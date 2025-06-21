中評探訪：伏羲大典就緒 馬英九將率台青敬祭

中評社記者探訪了位於天水伏羲廟的大典現場，現場可見準備工作基本就緒（中評社 盧哲攝） 中評社天水6月21日電（記者 盧哲）2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典將於6月21日在甘肅省天水市舉行，中國國民黨前主席馬英九將率台灣青年出席。台灣地區新北市先嗇宮將同時舉行海峽兩岸共祭典禮。20日下午，中評社記者探訪了位於天水伏羲廟的大典現場。現場可見準備工作基本就緒，工作人員正在為大典做佈置的最後收尾工作，最新鮮的花朵、花籃一一被擺放出來，迎接第二天一早的大典儀式。



據悉，今年公祭伏羲大典以“賡續文脈凝聚力量、傳承智慧永勵後人”為主題，擴大了港澳台及海外華人華僑社團組織、著名僑領代表的參祭範圍，邀請台灣退役將軍團代表、基層民意代表等來天水參祭。同時，今年公祭伏羲大典升級億萬中華兒女網上祭祖平台，而現場參祭嘉賓規模約為500人。據介紹，大典共有全體肅立及起樂、擊鼓鳴鐘、恭讀祭文、鞠躬敬祭、樂舞告祭、敬獻花籃及謁廟拜祖6項儀程。



中評社記者20日抵達甘肅天水，沿途已經看到不少宣傳伏羲大典活動的宣傳燈柱和巨型廣告牌。記者傍晚來到即將舉行大典的伏羲廟，看到大典巨型牌匾已經樹起。馬英九將率台灣青年現場參祭，無疑成為此次活動的重要關注點。當地工作人員也十分重視，當天緊密排練走位，力保活動順暢成功。記者現場看到，除了舞台在綵排主要流程外，還有工作人員正在鋪設紅地毯、架設攝影直播設備。而在主禮台的正前方，工作人員正細緻地把一株株新鮮盛開的黃色菊花插入裝飾台。



在伏羲廟的殿外小廣場外，工作人員正抬著剛插好的花籃魚貫而入，為明日的大典做最後的裝飾。殿內，工作人員也正在為直播確定機位。伏羲神像的台前，工作人員正在擺放用大碗裝的高成錐狀的糕點、水果。新鮮的蔬果和糕點色彩十分靚麗。