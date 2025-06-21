中評側記：祭拜伏羲為何重要？

2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典即將舉行（中評社 盧哲攝） 中評社天水6月21日電（記者 盧哲）馬英九率大九學堂青年赴大陸參訪，21日將到甘肅天水出席“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”，這也是馬首次赴陸祭拜伏羲，且有台灣青年同行，行程備受關註。為何選擇祭拜伏羲？天水的伏羲廟緣何重要？中評社記者20日來到甘肅天水伏羲廟，感受伏羲文化。



甘肅省天水市，是中華人文始祖伏羲的故里，是中華民族和中華文明的重要發祥地之一。相傳，人文始祖伏羲在此仰觀天象、俯察地理，開啟中華文明的曙光。在中華民族最早的歷史敘事和文化記憶中，伏羲不僅位居三皇之首、百王之先，而且是中華民族的創世英雄和人文始祖，中華文明與文化導源發祥於伏羲文化。伏羲開創了中華文明先河，在漢族、苗族、彝族、白族等28個民族的歷史發展進程中產生了深遠影響。千百年來，伏羲始祖文化成為中華民族精神信仰的重要組成部分，是中華民族哲學思想、人文精神和價值觀念的源頭。伏羲文化蘊含著團結統一、民族認同、民族融合的思想和理念是聯繫全球中華兒女的重要文化基因。



可以說，時至今日，伏羲文化依然激勵著一代又一代華夏兒女在傳承與創新中不斷奮進。



而天水伏羲廟，則是我國現存最為完整的伏羲祭祀建築。伏羲廟，原名太昊宮，俗稱人宗廟，是中國西北地區著名古建築群之一，始建於明成化十九年至二十年間（1483～1484年），為中國規模最大的伏羲祭祀建築群。伏羲廟占地面積13000平方米，院落重重相套，四進四院，宏闊幽深。由於伏羲是古史傳說中的第一代帝王，因此建築群呈宮殿式建築模式，整個建築群坐北朝南，牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列，層層推進，莊嚴雄偉。伏羲廟對於研究中國遠古歷史、探討明代建築藝術、考察天水地方民俗風情等，有著重要的實物資料價值。