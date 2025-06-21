中評鏡頭：甘肅天水市的藉河風情

藉河河畔（中評社 盧哲攝） 中評社天水6月21日電（記者 盧哲）馬英九率大九學堂青年赴大陸參訪，21日將到甘肅天水出席“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”，這也是馬首次赴陸祭拜伏羲，且有台灣青年同行，行程備受關註。位於中國西北部甘肅省的天水市，是一個怎樣的城市呢？中評社記者20日抵達甘肅天水，沿著橫貫天水的藉河略略漫步，感受這座被譽為“隴上江南”的城市的獨特氣質。



天水市位於甘肅省東南部，地處六盤山、隴中黃土高原和秦嶺山地交接處，地跨黃河長江兩大流域，西秦嶺橫亘南部，是絲綢之路經濟帶重要節點城市。天水屬大陸性暖溫帶半濕潤氣候，年平均氣溫11℃左右，年降水量500毫米以上，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季分明，氣候宜人，被譽為“隴上江南”。而此時6月中下旬的天水，正午溫度也不過27、28度，穿一件薄長袖也十分舒適。



在午後溫和的氣溫中，記者走到被稱為“藉河風情線”的河邊。藉河是黃河支流渭河的支流，發源於甘穀縣北部秦嶺北麓龍台山，由西向東流，橫貫天水北部。從岸邊的簡介可以瞭解到，藉河風情線是天水藉河城區段生態環境綜合治理後的城市景點。據介紹，該工程是為塑造城市防汛體系，改善城市區域生態環境，建設隴上最佳宜居環境城市而實施的城市重點項目，工程集生態、防洪、綠化、亮化、道路為一體，西起瀛池大橋，東至五里鋪大橋，全長約7.2公里，分為蓄水區和綠地兩部分。工程於2005年10月開工建設，2006年底竣工並投入使用，2017年7月一期工程向東續建完工。



走在這條“風情線”的河畔，可以感受到天水市民悠然的生活節奏。河對岸下課的中小學生們統一戴著顯眼的黃色帽子，三三兩兩或步行或坐車過橋。十字路口上，交通十分忙碌，路中央有交警疏導交通。目光所及，藉河上的至少四座大橋風格各異，但共通點是橋邊都盛開著繁茂的鮮花，十分熱鬧而富有生氣。介紹說河畔種植各種植物花卉103種2萬餘株，形成春、夏、秋三季有花四季長青的綠化環境，同時路上還有各式雕塑16處，免費公廁14座。