率台青祭伏羲　馬英九：感受到炎黃子孫的驕傲

馬英九發表談話。（中評社 方敬為攝） 中評社天水6月21日電（記者 方敬為）2025“乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典”今天在天水伏羲廟盛大舉行，馬英九率大九學堂青年參與，這也是馬首度赴大陸祭伏羲。祭典結束後，馬率台青發表談話表示，對祭拜中華人文始祖伏羲感到意義非凡，也讓台灣年輕人體驗慎終追遠、飲水思源的中華文化，並對身為炎黃子孫感到驕傲。



馬英九率大九學堂青年出席乙巳年公祭中華人文始祖伏羲大典，包括中國全國人大副委員長洛桑江村、全國政協副主席楊震、國台辦主任宋濤等人陪同出席。主辦單位表示，今年祭典有700多人參與，台灣同胞有240人。



馬英九在祭典儀式結束後，帶著學員發表談話，他表示，首次參與公祭中華人文始祖伏羲大典，他感覺到意義非凡。這不但是中華民族追本溯源、尋根問祖的優良傳統，更是一個很好的機會，讓年輕人體驗中華文化與中華文明，在我們每一位中華兒女身上的深刻影響。



馬英九說，伏羲是中華民族人文始祖，為《史記》中的三皇五帝之一，有“三皇之首”、“百王之先”之稱。伏羲不僅根據天地萬物的變化，創造了八卦，成了中國古文字的發端，也結束了“結繩紀事”的歷史，在古代被視為人文始祖，深刻影響了後世的民間信仰體系，所遺留下來的種種成就，標誌著中華文明的開始。我們中華民族能有今天的進步與成就，必須飲水思源，感念著中華始祖對後世子子孫孫的深遠啟發。



馬英九提到，他去年也帶著大九學堂的台灣同學到陝西祭祀軒轅黃帝陵，黃帝和伏羲氏同樣是中華民族共同的始祖，當時整個過程如同今天一樣，莊嚴肅穆，感人萬分，有一位台灣同學告訴他“參加完這場公祭大典，感受到靈魂受到深深的震撼！”令他感到欣慰。



馬英九說，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這也是台灣人民美德的一部分。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。大九學堂的同學雖然年紀不過20來歲，但是中華文明的宏大深遠影響，以及對中華民族的飲水思源，已經深刻在他們的血脈裡。



馬英九期待，藉由率領台灣同學參與公祭伏羲大典，表達台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人瞭解民族文化傳承的重要性。同時也期許海峽兩岸的年輕人，能夠透過此莊嚴儀式，更深刻感受到中華文明對我們當代的意義，以及身為炎黃子孫的驕傲，進一步能攜手合作，共創中華民族美好的未來。