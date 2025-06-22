中評現場：公祭伏羲大典在甘肅舉行

大典現場（中評社 盧哲攝） 中評社天水6月22日電（記者 盧哲）2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典21日在甘肅省天水市舉行。當日，海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮同時在台灣新北市舉行，這是兩岸連續第12年共同舉行祭祀伏羲活動。



今年的公祭伏羲大典以“賡續文脈凝聚力量、傳承智慧永勵後人”為主題，追思始祖伏羲創世功績，激勵中華兒女進取之志，為實現中華民族偉大復興凝聚強大精神力量。本次公祭伏羲大典由國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、甘肅省人民政府主辦，天水市人民政府承辦。海內外逾750名嘉賓代表參加現場祭典。



當天上午9時50分，公祭伏羲大典在天水伏羲廣場正式開始。巨型金裹紅的祭祀牌在藍天映襯下耀眼矚目，幾百名嘉賓代表在台下有序站立。現場鐘鼓齊鳴，禮樂鏗鏘，氣氛莊嚴肅穆。大典共有全體肅立及起樂、擊鼓鳴鐘、恭讀祭文、鞠躬敬祭、樂舞告祭、敬獻花籃及謁廟拜祖6項儀程。在樂舞告祭等儀式結束後，海內外代表有序進入伏羲廟，拜謁祖廟，敬獻花籃，寄托追思與尊崇之情。



據悉，今年公祭伏羲大典擴大了港澳台及海外華人華僑社團組織、著名僑領代表的參祭範圍，邀請台灣退役將軍團代表、基層民意代表等來天水參祭。在大典開始前，現場大屏幕滾動播放了來自世界各國和地區的華人華僑代表對大典的祝福。



中國國民黨前主席馬英九率台灣青年當日在天水參加公祭伏羲大典。他站在嘉賓代表的第一排，並與中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一起進入伏羲廟，拜謁祖廟，敬獻花籃。



祭典結束後，馬英九接受中評社等兩岸媒體採訪時表示：“大部分台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這是台灣人民美德的一部分。”他期許海峽兩岸年輕人能通過參與祭祀中華人文始祖的莊嚴儀式，更深刻感受身為炎黃子孫的驕傲，進一步攜手合作，共創中華民族美好未來。