中評特寫：馬英九參加伏羲大典感歎意義非凡

在入場過程中，馬英九一路面帶微笑（中評社 盧哲攝） 中評社天水6月22日電（記者 盧哲）2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典21日在甘肅省天水市舉行。中國國民黨前主席馬英九率台灣青年出席。中評社記者的鏡頭追隨著馬英九，見證他首次赴陸祭拜伏羲，時而微笑、時而肅穆的過程。馬英九在典禮後對記者感歎，帶著台灣同學們一起參與公祭中華人文始祖伏羲大典，感到意義非凡。



今年的公祭伏羲大典以“賡續文脈凝聚力量、傳承智慧永勵後人”為主題。大典定於上午9時50分在天水伏羲廣場正式開始。約9時30分，身穿深色西服、佩戴了統一的金黃色儒襟的馬英九，與中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同抵達伏羲廣場。從大門開始，鑼鼓齊鳴，道路兩邊的舞者跳起當地特色的舞蹈以示歡迎。



全國人大副委員長洛桑江村、全國政協副主席楊震走在隊伍的前面，馬英九與宋濤並排隨後而行。在入場過程中，馬英九一路面帶微笑，給沿途的舞者“點讚”、與出席的嘉賓代表點頭、揮手致意。



上午9時50分，公祭伏羲大典在天水伏羲廣場正式開始。此時，巨型金裹紅的祭祀牌在藍天映襯下耀眼矚目，幾百名嘉賓代表在台下有序站立。馬英九等站在嘉賓第一排，表情肅穆。



現場鐘鼓齊鳴，禮樂鏗鏘。大典共有全體肅立及起樂、擊鼓鳴鐘、恭讀祭文、鞠躬敬祭、樂舞告祭、敬獻花籃及謁廟拜祖6項儀程。在樂舞告祭等儀式結束後，海內外代表有序進入伏羲廟。馬英九同宋濤進入伏羲廟，拜謁祖廟，敬獻花籃，寄托追思與尊崇之情。