花絮：伏羲大典古今交融 機械狗成安保員

跟在警察隊伍最後的一隻稍顯矮小的機械狗十分吸引眼球（中評社 盧哲攝） 中評社天水6月22日電（記者 盧哲）2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典21日在甘肅省天水市舉行。每年夏至舉行的公祭中華人文始祖伏羲，是中華民族的傳統大典。中評社記者在現場看到，有著悠久傳統的大典可謂“古今交融”，既有傳承千年的祭祀禮儀，又有充滿“未來感”的機械智能元素——在大典儀式現場，負責安保的，除了威風凜凜、英姿颯爽的男女特警和健壯的警犬，竟然也出現了“有點萌”的智能機械狗。



今年的公祭伏羲大典以“賡續文脈凝聚力量、傳承智慧永勵後人”為主題，追思始祖伏羲創世功績，激勵中華兒女進取之志，為實現中華民族偉大復興凝聚強大精神力量。本次公祭伏羲大典由國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、甘肅省人民政府主辦，天水市人民政府承辦。海內外約750名嘉賓代表參加現場祭典。



在當天的儀式現場，中評社記者發現，為了確保儀式順利進行，主辦方安排了多種的“安保隊伍”。有成為靚麗風景線的女特警在現場巡邏，也有牽著健壯警犬的安保隊伍在場內巡視。而最吸引眼球的，是跟在警察隊伍最後的一隻稍顯矮小的機械狗。記者目測，這隻機械狗背上裝有拍攝設備，它行走十分穩健，也能跟上隊伍的步伐。



有趣的是，當記者轉場到另一場地採訪時，還在警衛休息處見到這隻機械狗“狗模狗樣”的跟著人類警察同事一起在場地休息。趴下的身姿很有“真狗”的韻味，讓路過的記者都莞爾一笑。