中評社北京6月21日電／烏克蘭總統澤連斯基20日在社交媒體發文說，當天烏克蘭與俄羅斯再次交換戰俘，被交換的烏方人員大多被扣押兩年以上。俄羅斯國防部發佈新聞公報證實雙方換俘。



新華社報導，澤連斯基說，當天被釋放的人員為在頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、哈爾科夫和切爾尼戈夫等地區作戰的烏軍人員。



烏克蘭戰俘待遇協調總部在社交媒體發文說，當天被釋放的烏軍人員為重傷和重病員，他們來自海軍、陸軍、空軍、國土防禦部隊等。所有被釋放的烏軍人員將在醫療中心接受必要檢查和進一步康復治療。



烏戰俘待遇協調總部說，換俘程序正按照與俄方在土耳其伊斯坦布爾舉行的第二輪直接談判所達成的共識進行，烏方獲釋人員具體數量將在交換行動結束後公佈。



俄國防部20日發佈的新聞公報證實此次換俘行動，並表示此次換俘根據6月2日俄烏在伊斯坦布爾達成的協議進行。



另據塔斯社報導，被交換的俄軍人員目前在白俄羅斯境內，正接受初步治療和心理疏導。所有通過換俘返回的俄軍人員都將被送回俄羅斯接受治療。



報導說，依據伊斯坦布爾談判商定的換俘協議，俄烏同意至少各交換1000人。俄方于6月9日、10日、12日和14日從烏方接回4批俄軍人，並向烏方轉交相同數量的烏克蘭軍人。俄方還按照承諾向烏方移交了6060名烏軍人員遺體，接回78名俄軍人員遺體。