普京：俄羅斯願與中國開展全面合作

中評社北京6月21日電／新華社報導，俄羅斯總統普京18日在聖彼得堡回答新華社社長傅華提問時表示，俄羅斯與中國合作內涵豐富，願與中方加強全方位合作交流。



第28屆聖彼得堡國際經濟論壇18日開幕，普京當天會見了新華社等14家出席論壇的世界主要通訊社負責人。



普京表示，俄羅斯正成為中國經濟領域引人注目的合作伙伴。2024年，兩國貿易額超過2400億美元，規模相當可觀。目前，雙方規劃了大量投資項目，未來投資額將繼續提升。這既得益於中國經濟規模與質量的增長，也源於兩國長期保持的友好關係。



普京說，當前俄中關係的優先事項是金融領域合作，需要確保可靠的資金流通，推動雙邊貿易額實現新突破。此外，雙方在高科技、航天、飛機製造等領域均有巨大合作潛力。



普京強調，中國在人工智能領域成就卓越，以競爭對手十分之一的成本創造出十倍的效率，令人“驚訝和欣喜”。



普京指出，隨著兩國加強經濟聯繫和擴大人文交流，俄羅斯國內學習中文的興趣持續增長。目前，約有2.5萬名俄羅斯青少年在中國深造。定期舉辦的俄中國家主題年不僅深化了人文合作交流，更增進了兩國人民相互瞭解。



普京還分享了家人學習中文的情況：他的女兒20多年前就開始聘請老師學習中文；而他的外孫女現在已能同來自北京的老師用中文自如交流。