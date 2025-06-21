伊朗外長：願意在以停止侵略後考慮恢復談判

中評社北京6月21日電／伊朗外長阿拉格齊與英國、法國、德國三國外長及歐盟代表20日在瑞士日內瓦舉行會談。歐洲方面要求伊朗就伊朗核問題與美國恢復談判。伊方重申，衹有以色列“停止侵略”，伊朗才會再次考慮通過外交途徑解決伊核問題。



新華社報導，會談持續大約3個半小時。這是以色列13日凌晨對伊朗發起大規模空襲以來，西方國家與伊朗高級官員首次面對面會晤。



阿拉格齊在會談後對媒體記者表示，衹有以色列停止對伊朗的侵略，伊朗才會再次考慮通過外交途徑解決伊核問題。他強調，伊朗核計劃始終具有和平性質，並一直接受國際原子能機構監督。



阿拉格齊對英法德三國及歐盟未對以色列襲擊伊朗作出譴責表達關切。他同時表示，伊朗支持繼續與英法德三國及歐盟展開磋商，並願在不久的將來為推動和平作出努力。



會談結束後，英國外交大臣拉米、法國外長巴羅、德國外長瓦德富爾及歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯向現場記者發表簡短聲明。



拉米表示，英國希望與伊朗保持持續的討論和談判，並敦促伊方繼續與美國開展對話。巴羅說，法方已邀請伊朗外長考慮與包括美國在內的各方重啟談判，而不是在以色列停止攻擊之後。瓦德富爾說，會談結束後，各方普遍感受到伊朗願意繼續就所有重要議題進行對話。卡拉斯表示，各方同意保持對話的開放性，不僅討論伊核問題，也將就更廣泛議題展開磋商。