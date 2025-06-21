聯合國秘書長警告以伊衝突可能失控

中評社北京6月21日電／聯合國安理會20日就以色列與伊朗衝突舉行緊急公開會。聯合國秘書長古特雷斯在會上警告中東地區緊張局勢可能失控，呼籲“給和平一個機會”。



新華社報導，古特雷斯說，以伊衝突正在迅速升級。世界不是在“滑向危機”，而是在“奔向危機”。他說，目前唯一能夠預測的是，如果以伊衝突持續下去，後果將不可預測。國際社會應共同採取負責任的行動，把中東地區和全世界從危險邊緣拉回來。



古特雷斯說，以伊衝突的核心問題是伊朗核問題。伊朗必須遵守《不擴散核武器條約》。儘管伊朗多次聲明不追求發展核武器，但存在一個“信任鴻溝”。填平“信任鴻溝”的唯一辦法是通過外交手段建立一個可信、全面、可核查的解決方案。為此，他呼籲立即停火，回到嚴肅的談判中來。古特雷斯敦促安理會團結一致，採取緊急行動推動對話。



聯合國分管政治事務的副秘書長迪卡洛向安理會通報以伊衝突局勢時說，以伊衝突的範圍和規模不斷擴大，導致兩國平民傷亡不斷增加。她說，目前正處於全面衝突和人道危機的邊緣，衝突的擴大將會對地區乃至整個國際和平與安全造成嚴重後果。她呼籲利用一切機會緩和局勢、停止敵對行動、通過和平手段解決爭端。



國際原子能機構總幹事格羅西在視頻通報中警告，以色列對伊朗核設施的襲擊已導致伊朗核安全狀況急劇惡化。雖然尚未出現直接影響民眾的放射性物質泄漏，但存在這一風險。他強調，只要有政治意願，伊朗核問題可以通過外交手段解決。國際原子能機構有能力通過嚴格的核查制度確保伊朗不研發核武器。