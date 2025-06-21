中方敦促俄烏保持和談勢頭

中評社北京6月21日電／中國常駐聯合國副代表耿爽20日在安理會審議烏克蘭問題時發言，敦促俄羅斯和烏克蘭保持和談勢頭。



新華社報導，耿爽說，俄烏雙方近期在土耳其伊斯坦布爾舉行第二輪直接談判，在交換陣亡士兵遺體和重傷士兵、協助失散兒童重返家庭等問題上達成共識。中方對這些積極進展表示歡迎，鼓勵雙方舉行新一輪談判，支持一切通向和平的努力。與此同時，中方對俄烏持續針對對方實施大規模無人機和導彈襲擊，造成雙方大量平民傷亡和基礎設施損毀深感痛心和憂慮。烏克蘭危機延宕至今，涉及的矛盾錯綜複雜，牽扯的利害攸關各方，實現停火止戰、恢復和平並非易事，仍然需要國際社會持續不懈作出努力。



耿爽說，任何衝突的終點都是談判桌。中方支持當事方保持接觸，繼續談判，相互展現政治意願和靈活姿態，通過對話協商達成一份公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議。國際社會應發出更多停火止戰、勸和促談的理性聲音，開展更多增進信任、調解斡旋的外交努力，為推動危機早日政治解決營造積極氛圍。在此方面，中方敦促美國聚焦外交努力，停止無端指責。



耿爽還說，中方在烏克蘭問題上的立場一以貫之、堅定明確。中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在人道一邊，支持停火止戰、政治解決。中方願同國際社會一道，繼續為推動危機的早日政治解決發揮建設性作用。