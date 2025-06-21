張麗善發起“不同意罷免大聯盟”

中評社台北6月21日電／大罷免第3階段投票時間訂於7月26日，雲林縣長張麗善21日表示將成立“不同意罷免大聯盟”，呼籲公職人員共同連署，守護民主機制，捍衛自己權利。對於賴清德啟動“團結國家十講”，她覺得是“假團結之名，行台灣內部分化鬥爭之實”，台灣現在面臨外患非常嚴重，團結大家一致對外，停止惡罷，才是真正的團結。



中時新聞網報導，張麗善21日宣布發起成立“不同意罷免大聯盟”，強調這場行動不是為了個人或政黨的政治利益，而是為了守護“憲法”所保障的參政權與民主核心價值。呼籲雲林全體公職人員加入“不同意罷免大聯盟”，並與民眾團結站出來，共同拒絕惡性罷免，堅定投下“不同意罷免”的一票。



張麗善表示，當前政治情勢正面臨民主制度的重大危機。雖然去年“立法委員”選舉中，民進黨在“國會”席次為少數，卻仍在選後1年內發動全台“大罷免”，對在野“立委”展開無差別攻擊，試圖以罷免取代選舉、以政治操作取代人民意志。



張麗善說，這種做法是對台灣民主制度的嚴重踐踏，也開創了“選後不認輸、動輒搞罷免”的惡劣先例。國際間從未有民主國家如此操作，民進黨正讓台灣的民主淪為政治鬥爭工具。



對於賴清德”的“團結國家十講”，張麗善感到難過與遺憾，賴清德假團結之名，行台灣內部的分化鬥爭之實，台灣正在進行產業發展，大家要團結一致、不分黨派，共同捍衛台灣的經濟產業，要因應國際形勢，尋求立足空間，沒有哪一個當政者，現在就已經在作分化與內鬥的動作 。



遭罷免的藍委丁學忠強調，罷團在台灣發動製造仇恨的“惡罷”，他將於本月28日在虎尾鎮成立“反罷免”總部，號召支持者投下“不同意罷免票”。