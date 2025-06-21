共祭伏羲　王金平贊同馬英九“兩岸和與合”

中評社台北6月21日電／新北市先嗇宮今日舉辦“兩岸共祭人文始祖伏羲聖帝三獻大典｣，前“立法院長”王金平在台擔任主祭，與率團在大陸甘肅天水的馬英九跨海共祭伏羲聖帝，被指是另類“馬王會”。王金平對此回應“沒有，那是你們多想的”，但對於之後是否約馬英九見面則是語帶保留。



中時新聞網報導，王金平說，馬英九在海峽論壇主張“和與合”，這跟統一還差得很遠，兩岸本來就必須要和跟合，要和平也要合作，合作之間當然就要交流，大家都希望和平、賴清德也希望和平，那賴清德也希望在一個情況之下能夠進行正常的交流，“所以這應該是符合我們目前兩岸的一個需求”。



至於是否變成另類馬王會，王金平笑稱“沒有，那是你們多想的，我只是被邀請來擔任主祭”，強調沒有這個之外的其他活動、任何連結的地方，但對於之後是否就不約馬英九見面了？王金平回應“沒有喔，那是另外一回事了喔”，還大笑反問記者，“你怎麼想那麼遠去?”



王金平也提到，“兩岸共祭人文始祖伏羲聖帝三獻大典｣是先嗇宮董事長李乾隆跟大陸方面聯繫的構想，認為由這個場合來達成共同敬拜人文始祖，非常具有意義，這是中華民族都該做的事，緬懷我們的始祖，這也是慎終追遠的具體做法，對於與馬英九聯線表示，“那很好啊，我事先不知道要連線，但是以前跟大陸那邊的連線那是曾經有過的。”



至於如何看待兩岸文化交流，王金平說，文化交流、教育交流、經濟交流、宗教交流，這些都很需要，這樣才能夠互相釋出善意，彼此才能夠善意的互相對待、增進兩岸人民的感情，“我想這是必要的，那能夠有這樣一步一步來達成兩岸，看有沒有辦法來進行、來協商各方面的事情，來促進兩岸的和平，我想這是非常重要的。”



李乾龍說，今年第12年兩岸共祭伏羲，今年邀請對象跟以前都一樣，民間人士、各黨派、祭祀伏羲的宮廟，邀請來，由電視台轉播兩岸共祭，有小朋友來詠贊伏羲 是文化傳承，年輕一代可以追根溯源。李乾龍指出，中華民族始祖是伏羲是炎黃子孫，祭奠活動傳承讓年輕人小朋友瞭解中華民族淵源。



李乾隆說，中華民族同文、同種、同血脈，先嗇宮主祀神農大帝已第十年，道山西謁祖每年都有2000人去，炎黃子孫不忘本，過去兩岸共祭十二年非常有意義，中華民族要飲水思源，強調活動會持續辦下去，兩岸交流屏除政治因素，在宗教、文化、藝術多交流，促進兩岸聯絡瞭解，對兩岸未來“和跟合”非常有意義，願意來承擔這樣的工作。