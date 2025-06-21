罷免成案賴清德開講　朱立倫：為了消滅在野黨

中評社台北6月21日電／“中選會”20日宣布罷免投票日期7月26日，與日前民進黨“立法院”黨團總召柯建銘預告無誤，引發在野黨一片撻伐。國民黨主席朱立倫21日表示這是“台灣民主之恥”，並強調所有的事實就是呈現“中選會”就是民進黨的“中選會”。針對賴清德即將舉辦“團結國家十講”適逢罷免成案宣布日之後，朱則直言民進黨就是要鬥垮在野黨、消滅在野黨。



中時新聞網報導，朱立倫21日上午前往台北市南港區，參加黨內“立委”李彥秀的政策說明會。會前接受媒體訪問時，被問到20日“中選會”公布罷免投票日，就是柯建銘日前預言的7月26日，朱立倫批評“這就是台灣民主之恥，‘中選會′的主委就叫柯建銘。”



朱立倫強調，“中選會”之前還沒開會討論、還沒決定，民進黨這些惡罷團體就已經滿街宣傳車跑，公告投票日是7月26日，就連廣告都做出來了。柯建銘更在1個多月前就宣布是7月26號，“我們本來心裡在想說‘中選會′要稍微避嫌一下吧，不要這麼明顯，結果竟然所有的廣告都已經做好，所有的事實就是呈現‘中選會′就是民進黨的‘中選會′。”



針對賴清德在罷免宣布日後隔天，就宣布要舉辦“團結國家十講”，朱立倫則反批，民進黨每天都在做非常矛盾的事情。“3天前才腰巧我們在野黨主席‘共商國是′，最後雖然沒促成，但民進黨每天都在惡意抹黑在野黨主席們。”朱立倫說，這讓他覺得民進黨到底是在扮演黑白臉還是真實的。



朱立倫直言，民進黨的所作所為就是要鬥垮在野黨、消滅在野黨，這樣矛盾的情況每天都會出現，所以到底要聽哪一點？“人民只能聽我們人民的信念，就是為台灣好，我們要守護台灣的民主要反惡罷戰獨裁。”



藍委許宇甄也批評，賴清德以“民主”、“對話”、“團結”作為修辭包裝，但又每日動用“國家機器”與黨媒輿論，對在野黨展開鋪天蓋地的抹黑攻擊，宛如當代台灣政壇的“雙面刀鬼”，操弄政治追殺，扼殺異己，這根本不是什麼“團結”，而是一場毫無羞恥心的權力掠奪。