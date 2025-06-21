夜會盧秀燕談黨主席選舉？朱立倫：討論反惡罷

中評社台北6月21日電／國民黨主席朱立倫21日上午到台北市南港，參加黨籍“立委”李彥秀的政策說明會。會前接受媒體訪問時，朱立倫自曝20日晚間南下到台中，等到台中市長盧秀燕下班後，雙方深入探討有關台中“立委”的狀況，以及反制全台惡罷的措施。至於針對外傳盧秀燕建議朱立倫“延後黨主席選舉”一事，朱立倫則表示，如果要延後，勢必得按照制度來，不是任何個人就能代表全部意見。



中時新聞網報導，朱立倫指出，20日晚間他們到台中，待盧秀燕下班後兩人深入就台中的“立委”的現況，以及全台灣各地被民進黨惡罷的“立委”，一一分析並檢討狀況，兩人也有一些共同的想法，包括如何協助全台各區“立委”。



他透露，台中地區會請盧秀燕召集區域聯防，並會集結成全台各地的總造勢，“這些都談了很多，有深入分析跟深入檢討，我們會一起團結努力，我也特別拜託盧市長，到各地能夠幫我們這些被惡罷的‘立委′，來全力的支持發揮他最大的影響力。”



至於被問到黨主席改選一事，朱立倫態度則轉趨低調，表示兩人關心的重點都是在反惡罷、戰獨裁這一塊，要怎麼讓國民黨團結努力，“至於我，之前就已經講得很清楚，就是期待能順利交棒，交棒給誰也講得很清楚，就是先把反惡罷這件事給做好。”



外傳盧秀燕曾建議黨中央應將黨主席改選時程延後至大罷免後，朱立倫則強調，他每一次都表達“按照黨章還有黨的辦法的規定”。他直言，很多“立委”都有這樣的意見，但必須要按照制度來，要有一個完整的決議，不是他或任何個人就可以代表全部的意見。