罷藍逾15萬筆灌水連署　藍黨團轟“中選會”

中評社台北6月21日電／“中央選舉委員會”昨日公告罷免第三階段投票日期為7月26日，與民進黨“立院”黨團總召柯建銘預測一致。國民黨“立委”許宇甄今日表示，“中選會”獨立性已死，民主成為大罷免的陪葬品。國民黨團也舉行記者會，點出國民黨31案罷免連署中，不符合規定者竟多達15萬7226人，不合格率高達13.78%；其中第二階段連署人為第一階段提議人數高達9萬3782人，死亡連署也有171件。國民黨團副書記長陳玉珍痛批若“中選會”沒有依法告發，藍委也將告發“中選會”瀆職。



中時新聞網報導，陳玉珍指出，“中選會”罷免時間還沒宣布，罷團就已經有宣傳7月26日投票，為什麼可以搶先得知？另外二階段連署中，有很多案都是用第一階段的提議人充數，藍委鄭正鈐的罷免案中，第一階段送件7138件，第二階段內就有高達5999份是用一階段名單灌水第二階段連署。



陳玉珍說，不只鄭正鈐，藍委洪孟楷也是，第一階段名單灌水第二階段也有4190人，陳玉珍質疑，第一階段提議書正本都已經繳交到“中選會”，現在出現重復連署的狀況，是否為罷團自行抄寫，涉及偽造文書，請檢調嚴查，不要辦藍不辦綠。



陳玉珍再指出，根據“中選會”提供數據，藍委丁學忠案有298件偽造，檢調查不查？藍委游顥也有56件的死亡連署，如果“中選會”沒有依法告發，藍委也會對“中選會”提告瀆職。



藍委翁曉玲則說，陳玉珍在3月24日有針對罷藍委王鴻薇團體提出偽造文書告發，但檢調到現在就不處理，現在的檢調單位成為民進黨的鷹爪。另外“中選會”考量到“國家安定”、“國考”，決定將罷免日期訂在7月26日，“中選會”講這話不噁心嗎？罷免團體不合格連署這麼多，不應該讓他們不成立嗎？



藍委葛如鈞則說，第一，應該依法辦理，“中選會”在4月15日公開表示，提議日前死亡簽署，或疑似偽造事件達1件以上，就依法告發。國民黨也在6月18日表達，偽造文書要嚴格辦理，就請司法單位用同樣標準辦到底。第二、應該更加公開透明，一階段查對時，“中選會”公告死亡連署件數，有提到要告發，但昨天公布第二階段成案，也有死亡連署，“中選會”告發了嗎，藍委游顥6月5日主動告發，到現在查了嗎？第三、要符合比例原則，不要辦藍不辦綠，讓人民對司法懷疑，社會被撕裂。

