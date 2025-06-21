大罷免大造假？罷藍委無效連署破13萬份

中評社台北6月21日電／“中選會”審定公告，24件國民黨“立委”罷免案以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，預計7月26日投票。國民黨“立委”洪孟楷表示，總計違規二階連署已超過13萬份，請司法檢調統一標準，即刻啟動調查。網友表示，“太誇張了啦”。



中時新聞網報導，洪孟楷20日在臉書粉專貼文點出，違規二階連署數字，一清二楚，請檢調睜大眼看清楚：洪孟楷無效份數6876份；鄭正鈐10693份；牛煦庭6214份；呂玉玲6143份；丁學忠5838份；廖偉翔5725份；林沛祥5598份；邱若華5555份；萬美玲5077份；林思銘5082份；魯明哲5398份；張智倫4988份；王鴻薇4594份；廖先翔4289份；羅廷瑋5451份；游顥4098份；羅智強4012份；賴士葆3917份；林德福3899份；徐巧芯3879葉元之3563份；黃建賓2596份；黃健豪6588份；李彥秀5265份。



洪孟楷接著表示，總計違規連署已超過13萬份，這不是大罷免大成功，這是“大罷免大造假”。請司法檢調統一標準，即刻啟動調查。全民分享，看辦不辦？還是會吃案！



網友紛紛表示，“國民黨立委一個都不能少，請大家出來投不同意罷免”、“離譜誇張，要讓全民都知道這惡劣行逕”、“先保留法律追訴權利、選後可查有據！一個都不能放走了！司法要屎要活、百姓大家都在看呢？”、“可以告嗎？”、“13萬份違規太扯了，就繼續雙標沒關係，會投不同意罷免”。



也有網友表示，“不管怎麼樣，國民黨要團結，投下不同意罷免”、“罷團在幹嘛，不會好好把關連署嗎？”、“太誇張了啦”、“支持洪委員 不能讓民進黨用違規罷免亂來！”、“大罷免大失敗”。