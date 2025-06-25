社評：無懼寒蟬效應　海峽論壇開枝散葉

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧6月15日上午在廈門會見前來出席第十七屆海峽論壇的中國國民黨前主席馬英九一行。（中評社 海涵攝） 中評社香港6月25日電（評論員 束沐）第十七屆海峽論壇大會6月15日在廈門舉行，七千多名台灣各界人士受邀與會，中國國民黨前主席、台灣當局前領導人馬英九首次出席大會。值得注意的是，全國政協主席王滬寧在大會上特意向“克服困難”前來參會的台灣鄉親致以誠摯問候，反映了近年來海峽論壇衝破島內阻礙、打破寒蟬效應，堅持並發揮了促和、促融、促交流的獨特價值。



自大陸開展融合發展示範區建設2年來，海峽論壇已成為展現示範區建設成果、推介示範區惠台利民政策、增進閩台同胞血脈親情、描繪兩岸融合光明前景的廣闊舞台。島內政治勢力越是干擾、抹黑，越是無法阻擋兩岸尤其是閩台同胞走近走親的願望。



海峽論壇誕生於兩岸和平發展時期，在融合發展的新時代更新換代、全面升級，現已成為向台灣社會集中展現融合發展示範區建設發展成果與政策規劃的窗口。本屆論壇上，在閩台師林浩鼎說，“大陸給擁有抱負的台灣人才提供了廣闊施展空間，這更加堅定了我留在祖國大陸好好工作的決心”；廈門銀行正式發佈全國首個台胞“雙證關聯”金融線上應用場景，實現“一鍵綁卡、跨境通用”……正如新聞發佈會上，福建省台辦負責人所言：努力把每一項寫在文件裡的好政策，都變成大家看得見、摸得著、感受得到的具體實惠，推動政策措施從“紙面”落到“地面”。



從“紙面”落到“地面”、從藍圖變為現實，融合發展示範區政策落實越深入、紅利越彰顯、受惠越廣泛，越能吸引台灣同胞前來發展扎根、追夢築夢，也就越會引發島內“台獨”分裂勢力的焦慮和防範，這恰恰凸顯出海峽論壇在兩岸融合發展進程中不可替代的價值。



在此背景下，馬英九先生等各黨派代表性人士不畏壓力登陸參加本屆論壇，為台灣政壇做出表率。儘管民進黨當局挾權力對島內各黨、各界、各縣市施加“綠色恐怖”、製造寒蟬效應，海峽論壇作為長期以來維繫兩岸民間交流、傳遞兩岸主流民意的“支點”與“後盾”定位更顯珍貴。

