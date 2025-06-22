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日本北海道東部海域發生5.9級地震
http://www.CRNTT.com   2025-06-22 10:19:16


　　中評社香港6月22日電／據日本氣象廳消息，位於日本北海道東部的根室半島東南近海22日發生5.9級地震。目前暫無人員傷亡報告。

　　新華社報導，氣象廳說，地震發生於當地時間6時23分（北京時間5時23分）左右，震中位於北緯42.9度、東經146.5度，震源深度約20公里，震級為5.9級。據此前來自美國地質調查局地震信息網的消息，此次地震震級為6.1級。

　　氣象廳還說，此次地震不會引發海嘯。

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