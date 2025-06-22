特朗普說已“成功打擊”伊朗三處核設施

中評社香港6月22日電／據新華社報導，美國總統特朗普21日在社交媒體上說，美軍已“成功打擊”伊朗三處核設施。



“我們非常成功地完成了對伊朗三處核設施的打擊，包括福爾道、納坦茲和伊斯法罕。所有（美軍）飛機目前都已在伊朗領空之外。”特朗普在社交媒體上寫道，“滿載的炸彈投向首要設施——福爾道。所有飛機正在安全返航路上。”