女排聯賽：中國隊昨勝日本隊　今晚對陣意大利

中評社香港6月22日電／21日晚進行的2025世界女排聯賽香港站比賽中，中國隊以3:1戰勝日本隊，取得三連勝。



中國隊主帥趙勇當天派出的首發陣容由隊長龔翔宇壓陣，吳夢潔和莊宇珊搭檔主攻，老將王媛媛和新人陳厚羽搭檔副攻，小將張籽萱繼續承擔二傳重任。



新華社報導，首局比賽，中國隊開局以5:1領先，日本隊調整狀態後展開反擊，一度將比分追到只差1分。中局階段，中國隊憑藉出色的攔網逐漸將比分拉開，以25:15先下一城。第二局中國隊開局領先後逐步擴大優勢，以25:12拿下。



第三局日本隊提高了發球攻擊性，中國隊壓力下失誤增多，開始階段就處於被動。局中比分被逐步拉開，中國隊以18:25失利。



第四局，中國隊開局以6:3領先，日本隊展開反擊，追到13:13。隨後兩隊比分交替上升，局末階段中國隊依靠頑強防守，以25:22勝出。



“這場比賽我們格外重視，今天大家攔網和防守表現非常棒。”龔翔宇賽後說，中國隊經受住了考驗，在比分膠著的時候表現很好。



王媛媛說：“我們做好了和對手拼五局的準備。今天中國隊表現很棒，我為中國女排感到驕傲。我們團結一致，依靠所有人的努力拿下了這場比賽的勝利。”



拿下全場比賽最後一分的吳夢潔落地後腳部受傷，被隊友背下賽場，在場邊接受治療。她獲得全場最高的24分，龔翔宇拿下16分，莊宇珊進賬12分，王媛媛得到11分。



當日另外一場比賽中，捷克隊3:0戰勝泰國隊。22日是本站比賽的最後一個比賽日，中國隊將對陣世界排名第一的意大利隊。