揭賴“團結十講”盤算　柯志恩批：謊言與欺騙

中評社台北6月22日電／賴清德將從今（22）日起，在全台各大社團啟動“團結國家十講”活動，從民主韌性談到台灣的經濟發展與產業布局。國民黨“立委”柯志恩諷刺表示，果然一切按民進黨“立院”黨團總召柯建銘的劇本演出，最後賴清德將大登場，而賴此舉宣稱是社會對話、凝聚共識，實則為大罷免動員催票，這種兩手策略是赤裸裸的謊言與欺騙。



根據《中時新聞網》報導，柯志恩今在臉書表示，賴清德要開始舉辦十場“團結”演說，一切都如柯建銘的劇本演出，最後由賴清德大登場；柯認為，賴此舉口說“強化國家團結”，實則以“團結”為糖衣，包藏肅清異己、消滅在野的毒藥，宣稱社會對話、凝聚共識，實則為大罷免動員催票，這種口蜜腹劍、面善心狠的兩手策略，正是赤裸裸的謊言與欺騙。



柯志恩進一步表示，最令她感到不齒的是，迄今府院黨敢做卻不敢當，天天把大罷免掛嘴巴，所有大絕招盡出，從卓“內閣”下鄉宣講還不夠，如今再請本尊粉墨登場，只要有腦袋的任何人都知道民進黨就是大罷免的主謀；柯直言，賴清德配合演出十場政治動員與鬥爭的戲碼，還大言不慚打著“團結”的旗號，宛如披著“團結”的羊皮，卻是暗謀“吞噬羊群”的惡狼，實在讓中間選民、知識分子和多數民眾唾棄這群演技拙劣的權力飢渴者。



