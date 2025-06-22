“跨境支付通”今日開通　陳振英稱過程暢順

中評社香港6月22日電／連結香港與內地的網上支付跨行清算的“跨境支付通”今日開通。參與的香港銀行手機應用程式及網頁已更新設有相關服務指示。



香港電台報導，金融界立法會議員陳振英表示，早上測試由香港的個人銀行戶口，透過“跨境支付通”轉帳一筆人民幣到內地的個人戶口，過程暢順及快捷，只需幾秒便到帳。他說以往跨境匯款需要到銀行申請，即使網上處理也只能在營業時間內辦理，到帳需時，亦牽涉一定手續費。“跨境支付通”可以節省時間及金錢等成本，方便兩地的個人資金往來，例如支付學費或付錢予親友。



陳振英提醒用戶，由於內地的銀行戶口及手機數字較多，要再三核對清楚才確認轉帳。一旦轉錯帳，應向香港的支付銀行查詢及辦理退款手續。他又說，由於兩地的銀行帳戶均為實名制，亦有別於一些罪案利用虛假公司戶口，若涉及洗錢等犯罪行為，銀行系統可以審查，亦較容易追討。



“跨境支付通”是將本港轉數快與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯，兩地居民可透過輸入收款方手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款。以每家參與機構計算，香港居民北向匯款每人每日上限1萬港元，每年上限20萬元，每日24小時服務。



香港匯款人可以選擇以港幣或人民幣北向匯款，收款人則以人民幣收款。南向匯款方面，內地人匯款上限為現行個人年度購匯便利化額度5萬美元，服務時間每日上午7時至晚上11時。香港收款人可選擇以港元或人民幣收款。



“跨境支付通”推出初期，兩地分別有6家參與機構，香港參與機構包括中銀香港、滙豐、恒生、東亞、建銀亞洲及工銀亞洲；內地參與機構包括農行、中行、交行、建行、招行及工行。