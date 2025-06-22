伊斯蘭革命衛隊：將打擊美國中東地區所有利益

中評社香港6月22日電／美國總統特朗普證實，美軍已成功打擊伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。



伊朗原子能組織表示，位於福爾多、納坦茲和伊斯法罕的核設施遭到敵人攻擊。美國襲擊核設施違反國際法，對核設施的襲擊不會阻止伊朗發展核工業。



香港電台援引報導，伊朗傳媒說，伊朗伊斯蘭革命衛隊強調美國必須面對嚴厲懲罰，並表示將打擊美國在中東地區的所有利益。伊朗國家電視台報導，該地區的每一名美國公民和軍事人員都是合法目標。



