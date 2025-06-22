伊朗說暫未發現核污染跡象

中評社香港6月22日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社22日援引伊朗核安全部門的聲明報導，在美國襲擊伊朗三處核設施後，伊朗方面尚未發現核污染跡象。



新華社報導，聲明說，目前已對相關核設施周邊可能發生核污染的情況進行了必要評估，結果顯示暫無污染情況，周邊居民不會面臨任何威脅。