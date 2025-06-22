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伊朗外長：美國襲擊伊朗核設施“令人發指”
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2025-06-22 14:24:18
中評社香港6月22日電／伊朗外長阿拉格齊22日說，美國襲擊伊朗核設施“令人發指”，將會產生“持久後果”。伊朗根據《聯合國憲章》及相關條款，保留一切捍衛主權、利益和人民安全的選項。
新華社報導，伊朗外長阿拉格齊在社交媒體上寫道，美國作為聯合國安理會常任理事國，對伊朗用於和平目的的核設施發動襲擊，嚴重違反《聯合國憲章》、國際法及《不擴散核武器條約》。
阿拉格齊說，聯合國各會員國均須對這一“極端危險、無法無天的犯罪行為”保持高度警惕。
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