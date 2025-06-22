美軍“清除”伊朗核設施　伊朗稱保留一切選項

中評社香港6月22日電／美國總統特朗普當地時間21日晚稱，美軍已“成功打擊”並“徹底清除”伊朗三處核設施。以色列方面表示，美方就此次襲擊與以方進行了“充分協調”。伊朗方面回應說，美方行徑“令人發指”，伊朗保留一切捍衞主權、利益和人民安全的選項。襲擊發生後，以色列升級全國戒備狀態。目前，伊朗方面表示尚未發現核污染跡象。



新華社報導，特朗普在社交媒體上率先宣佈了美軍打擊伊朗核設施的消息。“我們非常成功地完成了對伊朗三處核設施的打擊，包括福爾道、納坦茲和伊斯法罕。”特朗普在社交媒體上寫道，“滿載的炸彈投向首要設施——福爾道。所有飛機正在安全返航路上。”



特朗普在另一個帖文中稱，此次軍事打擊“非常成功”。他將此次打擊形容為“歷史性時刻”，警告說“伊朗現在必須同意結束這場戰爭”。特朗普還寫道：“福爾道已不復存在。”



特朗普稍後發表全國電視講話，表示美國剛剛“徹底清除”了伊朗三處核設施，美國的目標是摧毀伊朗核能力。特朗普還稱，伊朗現在必須講和，否則將來對伊朗的攻擊規模會更大、也更容易。



特朗普說：“要麼是和平，要麼伊朗會出現比過去8天更大的悲劇。要記住的是，有很多目標沒有被打擊。當晚打擊的只是最困難和可能最具殺傷力的目標。如果沒能很快實現和平，我們將精準、快速和熟練地打擊其他目標。這些目標中的大多數可以在幾分鐘內被清除。”



在結束電視講話後，特朗普還在社交媒體上稱，伊朗對美國的任何報復都將會遭受遠大於當天力度的反擊。



據美國福克斯新聞網站21日報導，美軍對福爾道核設施投下6枚鑽地彈，向伊朗其他核設施發射30枚“戰斧”導彈。美國媒體認為，美國直接打擊伊朗核設施標誌著中東局勢升級。美國哥倫比亞廣播公司新聞部援引消息人士的話報導說，美國當天通過外交渠道向伊朗表示，打擊伊朗核設施是“美方全部計劃”，美方不打算推動伊朗政權更迭。



飛行追蹤數據及與空中交通管制人員的語音通信內容顯示，當地時間20日晚，6架B-2隱形轟炸機從美國密蘇里州懷特曼空軍基地飛往位於關島的美國空軍基地。



這6架B-2轟炸機從密蘇里起飛後進行了空中加油，表明其機載有效載荷過重。其載荷可能是專家認為可摧毀福爾道地下鈾濃縮設施的GBU-57A/B巨型鑽地彈。美國空軍B-2轟炸機是目前唯一能在實戰中投放巨型鑽地彈的機型。



據伊朗塔斯尼姆通訊社22日報導，伊朗地方官員當天證實，福爾道、納坦茲、伊斯法罕三處核設施遭襲。伊朗庫姆省災害管理部門負責人莫爾塔扎·海達里說，幾小時前，福爾道核設施部分區域遭到“敵方空襲”。不過，庫姆省和首府庫姆市“完全平靜”。伊朗伊斯法罕省副安全官阿克巴爾·薩利希說，“一小時前”，位於該省的納坦茲核設施和伊斯法罕核設施附近遭襲擊，傳出爆炸聲。防空系統啟動，應對敵方目標。