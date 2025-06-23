館長樊建川：用博物館連接兩岸歷史血脈

（中評社 許思悅攝） 中評社成都6月23日電（實習記者 許思悅）在成都大邑縣安仁古鎮，一座由民營企業家創建的博物館聚落正成為連接兩岸歷史記憶的重要紐帶。建川博物館創始人樊建川在2025“文化抗戰川渝行”兩岸媒體採訪活動中，向兩岸媒體人講述了這座特殊博物館背後的家國情懷。



樊建川滿懷熱忱地向媒體朋友們展示了《台灣省行政公署日僑遣送和留用名册》，名册詳細記錄了1945年台灣光復後，國民政府接管台灣時對日僑的遣返與留用情況，恰逢台灣光復80周年，這份檔案成為日本殖民統治終結、台灣回歸祖國懷抱的重要實證。樊建川表示，這份名册與館內收藏的台灣義勇隊文物、抗戰家書等共同構成完整證據鏈，台灣同胞沒有缺席全民族抗戰，他們用行動證明兩岸是同呼吸共命運的一家人。



在交流中，樊建川特別強調抗戰歷史對兩岸的深刻啟示：“只要是我們團結，我們民族國家就繁榮富強；如果我們內耗，敵人就會趁機而入，中華民族在一個大家庭裡共同富裕，才有未來。”建川博物館通過這些珍貴的文物和檔案，將抗戰歷史生動地展現在兩岸民眾面前，讓更多人銘記那段血與火的歲月，深刻理解兩岸同胞血脈相連、命運與共的緊密關係，從而為兩岸和平發展、民族偉大復興凝聚起強大的精神力量。

