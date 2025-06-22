多方譴責美國打擊伊朗核設施

中評社北京6月22日電／美國總統特朗普當地時間21日宣佈，美軍“成功打擊”伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施，聯合國、智利、古巴和哥倫比亞當天對此表示譴責，認為這將導致中東地區衝突“危險升級”。



新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯在社交媒體上說，美國對伊朗動武讓他“深感震驚”，“這導致本已處於危險邊緣的地區局勢危險升級，並對國際和平與安全構成直接威脅”。他寫道：“這場衝突迅速失控的風險日益增加，將給平民、地區和全世界造成災難性的後果。”古特雷斯敦促聯合國會員國緩和局勢，履行其根據《聯合國憲章》及其他國際法規定所承擔的義務。



智利總統博里奇在社交媒體上譴責說，美國打擊伊朗核設施的舉動違反了國際法。“在任何情況下，智利都捍衞國際人道法。擁有權力並不意味著有權違反全人類共同制定的規則。”



哥倫比亞外交部在社交媒體上發表公報說，哥方對美國與伊朗間日益加劇的緊張局勢深表關切，敦促有關各方緊急重回談判軌道，避免地區衝突升級。哥倫比亞反對任何單方面使用武力的行為，特別是在這種行為違背《聯合國憲章》所確立的基本原則並對國際和平與穩定構成威脅時。



古巴國家主席迪亞斯-卡內爾在社交媒體上發文強烈譴責美國打擊伊朗核設施，他稱這嚴重違反《聯合國憲章》和國際法，將導致中東地區衝突“危險升級”，“將人類拖入一場不可逆轉的危機”。



古巴外長羅德里格斯在社交媒體發文說，美國的行為是對伊朗的“直接侵略”，是“違反國際法的犯罪和不負責任的行為”，或將帶來無法預料的嚴重後果。羅德里格斯說，襲擊伊朗核設施是對國際核安全體系以及國際原子能機構標準和保障機制的破壞，古巴對伊朗政府和人民予以聲援與支持。



美國總統特朗普當地時間21日晚說，美軍已“成功打擊”並“徹底清除”伊朗三處核設施。伊朗方面回應說，美方行徑“令人發指”，伊朗保留一切捍衞主權、利益和人民安全的選項。目前，伊朗方面表示尚未發現核污染跡象。