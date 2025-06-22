日媒證實防衞費分歧致日美高官會晤推遲

中評社北京6月22日電／新華社援引日本《朝日新聞》22日報導說，美國政府近期要求日本將防衞費佔國內生產總值（GDP）的比例提高至3.5%，而日本政府出於對美方要求的顧慮，以及參議院選舉前國內政治局勢的考量，決定推遲原定7月初在美國華盛頓舉行的日美外長與防長“2+2”會晤。



報導援引日美多名相關人士的話說，在“2+2”會晤籌備過程中，美方曾非正式要求日本將防衞費提高至佔GDP的3.5%。日本方面擔心美方可能在會晤中正式提出該要求，因此決定推遲會晤。



報導說，日本政府相關人士表示，考慮到7月3日日本即將發佈國會參議院選舉公告，當前日本國內政治局勢敏感，不宜就防衞費等議題與美方進行交涉。有防衞省相關人士指出：“關稅談判本就進展不順，如果此時再被要求增加防衞費，召開‘2+2’會晤對石破內閣來說只會帶來負面影響。”



英國《金融時報》20日披露，美國國防部負責政策事務的副部長科爾比近期向日方提出提高防衞費的要求，日方對此反應強烈，取消了原定7月1日舉行的“2+2”會晤。



根據日本政府目前的計劃，日本防衞費將在2027財年提高至佔GDP的2%。日本首相石破茂此前表示，日本的防衞費應由日本自行決定，不希望在美方壓力下被動應對。