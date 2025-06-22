中評社香港6月22日電／王奧芊早就知道自己被球迷稱作“小趙蕊蕊”，但她第一次親眼見到趙蕊蕊時，還是難以掩飾心中的激動，竟然抱著趙蕊蕊喜極而泣。



那是18日晚在世界女排聯賽香港站首場比賽之後，中國女排剛剛擊敗了捷克隊，王奧芊突然飛奔到場邊，一頭扎進坐在第一排的趙蕊蕊懷中。然後就是哭完了笑，笑完了哭，趙蕊蕊也笑開了花，撫摸著王奧芊的臉，如同見到失散多年的親人。



新華社報導，趙蕊蕊連夜在社交媒體上發布了6張兩人擁抱在一起的照片，還配上了一段深情的文字：“當小奧芊跑過來撲進我懷裡的時候，小家夥帶著哭音說‘終於見到你了’的時候，我的眼淚也差點掉了下來。張娜在旁邊笑著說：‘小蝌蚪找媽媽呢！’”



張娜和趙蕊蕊是中國女排奪得2003年世界杯冠軍和2004年雅典奧運會金牌時的隊友。



三天後與記者談起那次見面，王奧芊仍然非常激動：“見到蕊蕊姐，特別特別開心，感覺像以前見過，其實那是我們第一次在線下見面。”



球迷之所以將兩人聯繫在一起，是因為兩人長相上有很大的相似之處，儘管年齡差了26歲。王奧芊今年17歲，趙蕊蕊43歲，至於自己哪個地方長得最像趙蕊蕊，王奧芊笑道：“臉的下半部。”



不過長得像並不是最主要的，更重要的是王奧芊小小年齡表現出的潛力，以及和趙蕊蕊當年一樣，為中國女排贏得更多榮譽的決心。



王奧芊曾在去年幫助中國18歲以下青年隊時隔19年再次贏得亞洲錦標賽冠軍，她也被評為最佳副攻。今年4月，她第一次入選國家隊，巧合的是，趙蕊蕊第一次入選國家隊，也是17歲。6月7日，在世界女排聯賽北京站，在中國隊與法國隊的比賽中，她作為副攻替補出場，完成國家隊首秀。6月19日在香港站對陣保加利亞隊的比賽中，她第一次獲得首發出場的機會。



在香港站的比賽中，趙蕊蕊每場比賽都坐在場內第一排。自從第一次見面後，她賽後都會給王奧芊進行一些私下“指導”。



“她告訴我打球的時候要多動腦子，要有自己的判斷，每個對手都要認真對待。”王奧芊說。“見到她給我一種很安心的感覺。她一直在教我，告訴我自己的問題，讓我感覺很有用，對個人提升很有幫助。”



當記者問她如何看待“小趙蕊蕊”的稱呼，王奧芊說：“這是對我一種能力的肯定，謝謝大家，我要努力趕上前輩的步伐。”