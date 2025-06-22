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韓國總統邀請朝野兩黨領導人到官邸共進午餐
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2025-06-22 17:13:56
中評社香港6月22日電／韓國總統李在明邀請朝野兩黨領導人，在首爾龍山區漢南洞的總統官邸共進午餐，是李在明本月初就職後首次。
韓聯社報導，執政共同民主黨代理黨魁兼黨鞭金炳基、最大在野黨國民力量黨緊急對策委員會委員長臨時領導人金龍泰、國民力量黨黨鞭宋彥錫出席午餐，總統室秘書室長姜勳植和政務首秘禹相虎亦有列席。
香港電台援引報導，李在明向朝野兩黨領導人介紹日前在七國集團峰會上取得的成果，並與各人廣泛討論當前國政事務。
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