兩岸媒體同看老兵尋親紀錄片

（中評社 許思悅攝） 中評社成都6月23日電（實習記者 許思悅）“難道我們沒有母親嗎？我們也是中國人呐！”紀錄片《日暮·歸鄉》中的這段話，讓觀影的兩岸媒體人淚流滿面。6月22日晚，2025“文化抗戰川渝行”採訪團在成都集體觀看這部講述抗戰老兵命運的作品，片中個體的掙扎與時代的洪流，讓兩岸同胞共同感受到戰爭的無情與親情的堅韌。



70多年前，200多萬來自大陸多省的人去到中國台灣，其中軍人近60萬。這群老兵與親人生離死別半個世紀，回家的信念在他們心中從未被磨滅。經過兩年的尋找、探訪和實地拍攝，影片以六位祖籍、背景、身份各不相同的台灣老兵為主人公，用真實鏡頭傾聽台灣民眾的真實心聲。他們用自己一生的傷痛，銘記著中國一母同胞的血脈，訴說著“我要回大陸”的勇氣和決心。片中老兵回憶：“我們沒想過會老死在台灣……我想家，想媽媽，這輩子能不能回家不知道。”這些樸實的話語，道盡了戰爭強加給普通人的命運轉折。



影片特別呈現了1979年《告台灣同胞書》發表後，老兵們要求返鄉探親的社會運動。泛黃的家書特寫令人淚目：“我家弟兄添了些變化，柳晨當爸爸了。”這些被政治阻隔數十年的家庭瑣事，此刻成為最有力的親情證明。



在映後交流中，來自台灣的“尋親使者”何仙姑（本名何娜）分享了她幫助多位老兵尋親的故事。這位四川嫁到台灣的媳婦，因在馬路上聽到鄉音而開啟尋親之路。“我只是被英雄們選中的有緣人，”她含淚說，“能替他們把骨灰送回故鄉，是我最大的榮幸。”

