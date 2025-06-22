美國“危險豪賭”加劇中東危局

中評社北京6月22日電／美國總統特朗普21日晚確認，美軍空襲伊朗三處核設施。地區問題專家認為，美國動用軍事力量在以色列和伊朗衝突中直接“下場”，推升衝突進一步升級並加劇外溢風險，把相關國家和中東地區推向災難深淵邊緣，其連鎖反應或將蔓延全球。



特朗普政府的“危險豪賭”



新華社報導，特朗普21日稱，美軍“徹底清除”伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。據美國福克斯新聞網站當天報導，美軍在對福爾道核設施的襲擊中投下6枚鑽地彈，還向伊朗其他核設施發射30枚“戰斧”巡航導彈。



伊朗塔斯尼姆通訊社22日援引伊朗地方官員的話證實，福爾道、納坦茲、伊斯法罕三處核設施遭襲。不過，代表伊朗庫姆省的議員穆罕默德·曼南·萊希說，美軍襲擊只取得“表面”成果，福爾道核設施並未受到嚴重破壞。



美國媒體認為，特朗普政府選擇此時空襲伊朗核設施，部分原因是白宮認為在伊朗軍力近來不斷被削弱的背景下，空襲可以“完全根除”伊朗核項目。美國智庫外交關係協會名譽會長理查德·哈斯分析，美軍發動襲擊或許是對外交手段失去信心，或是擔心伊朗開始轉移部分核設施。



美國《紐約時報》報導，特朗普下令空襲伊朗核設施是一場“豪賭”，賭上的是美國能應對伊朗後續對地區內超過4萬名美軍的打擊報復，以及美方已終結伊朗再度推進核項目的可能性，“這將是危險的豪賭”。



特朗普政府的“豪賭”遭到美國國內甚至共和黨黨內批評。眾議院少數黨領袖、民主黨人哈基姆·傑弗里斯說，特朗普政府發動軍事襲擊未尋求國會授權，並將美國置於一場災難性中東戰爭的風險之中。共和黨籍眾議員托馬斯·梅西批評特朗普下令空襲伊朗“違反憲法”。美國共和黨策略師莎拉·朗韋爾說，美國空襲伊朗將被特朗普的大部分支持者視為“不可饒恕的罪過”。

